Необходимо разработать модуль для Битрикса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо разработать модуль для Битрикса. Задача модуля – интеграция с нашим сервисом интерактивных планировок:  http://navimind.org/ 

Модуль должен добавить поле выбора номера локации в форму редактирования информации о магазине/офисе. По клику на поле должен появляться попап с интерактивной планировкой. При клике на локацию необходимо обработать коллбек и передать номер локации обратно в форму. 

Планировка предоставляется в виде фрагмента js кода. Выглядит примерно так:http://navimind.org/naviplan  Описание JS API имеется. 

JavaScript
7 лет назад
Max1mus7777
Максим 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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