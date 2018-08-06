Нужно формить тех задание на основе XLS, шаблон верстка есть

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

Необходимо красиво оформить  тех задание

шаблон по ссылке https://www.dropbox.com/s/z3v7urr6zinjjqf/joli.tar.gz?dl=0

страница form-wizards (копия).html

HTML
7 лет назад
al430
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5 лет назад

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