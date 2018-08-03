Создать/скопировать сайт стоматология и ортопедия

Необходимо создать сайт в виде многостраничного лэндинга точно такой же как https://www.opentechnologies.it/en/contacts/ Изображения, вёрстка и функционал нужно скопировать. Только в меню продукты будут отличаться. Язык только русский. Текст предоставим. Изготовление предпочтительно на платформе битрикс, но другие тоже рассматриваются. Срок изготовления 1-2 недели. Пишите за какую цену и в какой срок сможете реализовать данный проект. Цену пишите за 1 страницу.