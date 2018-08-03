https://www.google.com/search?tbm=fin&q=aapl&oq=aapl должна быть максимальная копия гугл финанс, но для своих эмитентов Один из эмитентов - свой виртуальный www.holding.bz нужно универсально чтобы разные эмитенты котировались вся ...
Написать плагин для WP для скачивания фото
Добрый день! Нужно написать или переделать существующий плагин (EWWW Image Optimizer) для скачивания картинок в статье на сервер.
Задача:
1) Есть статья с картинками с другого сайта, нужно:
- эти картинки скачать на наш сервер с заданным размером и степенью сжатия
- заменить пути картинок в статьи
- прописать alt и title - название статьи, если их нет
- Все это делать при сохранение или по кнопке (как лучше)
2) Еще есть 50000 статей и нужен функционал, который скачет все картинки на сервер, возможно несколько дней не торопясь. и он сделает все тоже самое, что и выше. тоже по кнопке. И главное чтобы не положил сервер!!! Это не обязательный функционал, но если есть знание, как это сделать, будет делать с доплатой.
Заявки фрилансеров
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