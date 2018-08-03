Написать плагин для WP для скачивания фото

Добрый день! Нужно написать или переделать существующий плагин (EWWW Image Optimizer) для скачивания картинок в статье на сервер.

Задача:

1) Есть статья с картинками с другого сайта, нужно:

- эти картинки скачать на наш сервер с заданным размером и степенью сжатия

- заменить пути картинок в статьи

- прописать alt и title - название статьи, если их нет

- Все это делать при сохранение или по кнопке (как лучше)

2) Еще есть 50000 статей и нужен функционал, который скачет все картинки на сервер, возможно несколько дней не торопясь. и он сделает все тоже самое, что и выше. тоже по кнопке. И главное чтобы не положил сервер!!! Это не обязательный функционал, но если есть знание, как это сделать, будет делать с доплатой.