Товарная витрина на основе XML

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки144 просмотра

Необходимо разработать приложение состоящее из 2х частей:

БД + парсер XML-фида(2 файла от разных источников в качестве примера плюс возможность удобного добавления новых форматов)

Витрина, отображение товаров по разделам из БД. Никаких корзин и т.д. Только постраничный вывод и меню разделов.

Все это необходимо реализовать на Symfony3/4, twig, bootstrap

Bootstrap
7 лет назад
lyoxa
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов

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