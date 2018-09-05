Скрипт для работы с БД

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок200 просмотров

Работа скрипта на версии PHP 7.2 и выше.

Проверка загруженных  пользователем данных.

Мультиязычность для Л/К пользователей.

Скрипт должен работать с большой базой данных, при этом не нагружая сервер или хостинг.

ТЗ отправляю по запросу.

PHP
7 лет назад
Android7
49 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

porfeus
Денис 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$120
5 дней
Как всегда всё сделано на отлично. Рекомендую Дениса, как грамотного программиста.
Хорошая постановка задачи, хорошая связь, своевременная оплата!

Заявки фрилансеров

porfeus
Денис 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад