Доброго времени! С разрешения поставщика необходимо выполнить наполнение сайта товарами. Необходимо проработать парсер, чтобы стянуть данные в наш новый сайт, система управления wordpress.
Скрипт для работы с БД
Работа скрипта на версии PHP 7.2 и выше.
Проверка загруженных пользователем данных.
Мультиязычность для Л/К пользователей.
Скрипт должен работать с большой базой данных, при этом не нагружая сервер или хостинг.
ТЗ отправляю по запросу.
Выбранный исполнитель
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