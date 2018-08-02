Настройка ecommerсe и создании фида динамического ремаркетинга

Ищем человека, который ранее работал с битрикс и может корректно настроить ecommerсe (расширенный), создать фид динамического ремаркетинга.

Ссылка на документы с описанием задач:

1. https://docs.google.com/document/d/1KKWLyZ1GZ0gymEgEFf44Ssm28jx5uFA0kp8prAMj234

2. https://docs.google.com/document/d/1n0YJG8RKJl-aZkiJ0C-l4Jzy5OFkmKsnlK8lX2z5-kw

Понимаю, что это не ТЗ, но если вы смогли бы дать хотя бы приблизительную оценку по времени исполнения/цене, то было бы очень замечательно.