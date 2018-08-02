Программист OpenCart ocStore 2.3.

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки147 просмотров

Наш программист, который вел проект, по непредвиденным форс-мажорным обстоятельствам не смог довести проект до конца и покинул нас. Нужен специалист с отличным знанием php,  Mysql, JavaScript, с опытом работы, который оперативно по т.з будет вносить доработки на сайт, делать хотелки и.т.д. Срочно! 

Нужен человек который сделает все, а не часть сделаю, это делать не буду. Человек который в дальнейшем будет поддерживать сайт на постоянной основе, который дает гарантию за свою работу, оплата по факту выполнения Т.З. 

Неопытные недопрограммисты которые будут часами ковырять код и делать по простому 1 пункту в день из т.з, на который максимум опытному требуется 5 минут - не интересуют. 

Вот тех. задание на текущий момент.

https://docs.google.com/document/d/1jHSNosrZcvEobJ2hSGAyhNpiqwvEoqY_F_GPcUAmij0/edit?usp=sharing

P.S = Если вы прочитали и не робот. Поставьте плюсик + под заданием. 

JavaScriptMySQLocStoreOpencartPHP
7 лет назад
aldevrus
Алекс 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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