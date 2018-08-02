Программист OpenCart ocStore 2.3.

Наш программист, который вел проект, по непредвиденным форс-мажорным обстоятельствам не смог довести проект до конца и покинул нас. Нужен специалист с отличным знанием php, Mysql, JavaScript, с опытом работы, который оперативно по т.з будет вносить доработки на сайт, делать хотелки и.т.д. Срочно!

Нужен человек который сделает все, а не часть сделаю, это делать не буду. Человек который в дальнейшем будет поддерживать сайт на постоянной основе, который дает гарантию за свою работу, оплата по факту выполнения Т.З.

Неопытные недопрограммисты которые будут часами ковырять код и делать по простому 1 пункту в день из т.з, на который максимум опытному требуется 5 минут - не интересуют.

Вот тех. задание на текущий момент.

https://docs.google.com/document/d/1jHSNosrZcvEobJ2hSGAyhNpiqwvEoqY_F_GPcUAmij0/edit?usp=sharing

P.S = Если вы прочитали и не робот. Поставьте плюсик + под заданием.