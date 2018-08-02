Доработка страницы интернет-магазина на Insales

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка115 просмотров

Нужно доработать страницу "Заказ оформлен" в ИМ, добавив туда благодарность за заказ и превью сопутствующих товаров.

7 лет назад
guest_14679159306035
9 лет в сервисе
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7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров