Нужно размещать текст о вакансии в 150 групп вконтакте одним кликом мышки. Где-то на стену, где-то через "предложить новость", а где-то в обсуждениях Начните с фразы "вк" и укажите 1) стоимость 2) ...
Нужно поставить верстку на CMS
Есть сайт 101_food.it-76.ru/ сейчас стоит на WP, разработчик до конца не смог доделать. Данный лендинг с возможностью сделать заказ (корзиной). Предлагайте оптимальную CMS и пишите срок и стоимость.
Цена идет у каждой диеты идет своя, к диете мы можем добавить панель анализов - панель активна только если в календаре до даты заказа (можно заказать только в понедельник на 5 дней) больше 3 дней, если меньше - то панель анализов в заказе не активна (нельзя выбрать)
Когда для двоих - то просто умножается на два (диета) панель анализов выбираем без умножения - просто количество указываем
Дата с и по, фио, что заказали должно попасть в админку, если дата это уже занята - но выпадает всплывающее окно - выберите другую дату или просто нет возможности выбора в календаре
Заявки фрилансеров
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