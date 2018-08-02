Нужно поставить верстку на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки145 просмотров

Есть сайт 101_food.it-76.ru/ сейчас стоит на WP, разработчик до конца не смог доделать. Данный лендинг с возможностью сделать заказ (корзиной). Предлагайте оптимальную CMS и пишите срок и стоимость.

Цена идет у каждой диеты идет своя, к диете мы можем добавить панель анализов - панель активна только если в календаре до даты заказа (можно заказать только в понедельник на 5 дней) больше 3 дней, если меньше - то панель анализов в заказе не активна (нельзя выбрать)

Когда для двоих - то просто умножается на два (диета) панель анализов выбираем без умножения - просто количество указываем

Дата с и по, фио, что заказали должно попасть в админку, если дата это уже занята - но выпадает всплывающее окно - выберите другую дату или просто нет возможности выбора в календаре

WordPress
7 лет назад
denlic
Денис 
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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