Программа для оплаты на киви

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки131 просмотр

Нужно сделать программу для оплаты на киви кошельки криптовалютной биржи, имитирующую действия оператора. тз есть. Скину заинтересованным 

7 лет назад
remuk000
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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