На страницах нужно сделать поля для анкеты, которые заполняет пользователь. Затем сохранить заполненные им поля на FTP в виде двух файлов(jpg и txt), и в MYSQL,. Прошу не оставлять заявку, если не знаете ...
Программа для оплаты на киви
Нужно сделать программу для оплаты на киви кошельки криптовалютной биржи, имитирующую действия оператора. тз есть. Скину заинтересованным
Заявки фрилансеров
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