Требуется оправить лендинг и корзину на сайте http://1-parfum999.ru Написать в корзине про подарки, указать что минимальный заказ 2шт, если выбрана 1 позиция, то по цене чуть выше. Желательно опыт ...
Доработать платформу (сайт)
Есть платформа (сайт) для репетиторов на подобии preply.com и buki.com.ua
Сайт готов, есть небольшой функционал, все что надо добавить описано в ТЗ.
Жду предложений, деньгами не обижу.
Заявки фрилансеров
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