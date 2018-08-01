Допилить скрипт_изменить диз

На основе скрипта PHP- teaser сделать витрину как по ссылке:

http://rus-news.net/general/putin-podpisal-popravki-v-biudzhet-pensionnogo-fonda-na-2018-god/?utm_source=24smi_n&utm_medium=cpc_teaser&utm_term=10949&utm_content=1724487

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие: нужен человек который знаком с работой тизерных сетей,

понятиями трафик,ввыдача, ротация и другими; значениями которые

используются для измерения эффективности рекламных кампаний (CTR CR

...) и тд.

Так как работы много (помимо редизайна потребуются доработки) и если вы не знакомы с "кухней" тизерных сетей, трафика и

инструментов которые используются, то это сильно усложнит понимание ТЗ

Пишите предложения ОТ скольки возметесь за работу, после выбора адекватной

стартовой цены обсудим конкретно ТЗ и итоговую стоимость