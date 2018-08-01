Необходим сайт-программа

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки133 просмотра

Необходим сайт-программа для занесения данных в БД и в картинки. Возможно использование yii    

Вход на сайт  многопользовательский (несколько типов юзеров)  

Данные необходимо сохранять в картинках посредством exif-tols на внешних FTP (подключенных как диски к основному серверу или в крайнем случае синхронизацией).   

Задачи выполняемые сервисом:  

- заполнение табличек с данными;  

- обработка скриптами ячеек с данными, чтобы придать более удобный для редактирования вид;  

- скачивание текстовых документов с данными из табличек;  

- кодирование mov в png/3gp;  

- отображение png и jpg файлов в табличках  

Yii
7 лет назад
janenamoba7
Евгений 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров