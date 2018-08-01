натянуть верстку на интернет магазин (OpenCart) подробнее в тз, ниже прикрепили
Необходим сайт-программа
Необходим сайт-программа для занесения данных в БД и в картинки. Возможно использование yii
Вход на сайт многопользовательский (несколько типов юзеров)
Данные необходимо сохранять в картинках посредством exif-tols на внешних FTP (подключенных как диски к основному серверу или в крайнем случае синхронизацией).
Задачи выполняемые сервисом:
- заполнение табличек с данными;
- обработка скриптами ячеек с данными, чтобы придать более удобный для редактирования вид;
- скачивание текстовых документов с данными из табличек;
- кодирование mov в png/3gp;
- отображение png и jpg файлов в табличках
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