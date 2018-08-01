Парсер автомобильного сайта

Задача:

Написать парсер для парсинга крупногоавтомобильного сайта https://goo.gl/ngjKHw (не весь сайт парсить).

Спарсить этим парсером данные.

Обучить работе с парсером менядля парсинга обновлений.

Описание:

Необходимо спарсить раздел https://goo.gl/Gq11uw

Нужно будет очень много проксей и капчи,все это есть.

Для новичков это задача не подойдет.

Все подробности в личку. О цене договоримся.