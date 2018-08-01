Создать плагин для Wordpress

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CMS Wordpress, на нем установлена связка плагинов Woocommerce (Электронный магазин), WC Vendors (система продавцов), BuddyPress (расширенный профиль пользователей).

Требуется создать плагин, который всю эту связку объединит!Что требуется конкретно:В профиле пользователя -  BuddyPress - вывести все закладки из его профиля магазина - Woocommerce - , отображение данных закладок видимо только самому пользователю, а также добавить такие закладки как “Покупки - что данный пользователь купил в магазине”, “Комментарии - на какие товары данный пользователь оставил комментарии”. При этом обязательным должно быть то что бы пользователь мог сам выбирать какие товары в покупках и комментариях отображать а какие нет?! (по принципу существующего функционала в BuddyPress (Видимость кому: Приват, Только зарегистрированным, Всем и т.д. ) )Если это не просто пользователь а продавец то добавляется закладка Мои товары (список его товаров - с такими же правами) + на профиле ссылка на его магазин а в самом магазине ссылка на его соц-профиль.

Бюджет не большой!Оплата только по факту! (если нужна предоплата?! - не беспокойте)Сделал - демонстрация - оплатил - забрал!!!Оплата на выбор: Банк, Карта, Яндекс Qiwi

Разработка у себя! локально или как угодно! что бы потом просто можно было показать и никто никого не обманул!Все плагины как и CMS Wordpress бесплатные. Установка плагинов из репозитория.

WooCommerceWordPress
7 лет назад
hanis
Борич 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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