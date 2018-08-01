Создать плагин для Wordpress

CMS Wordpress, на нем установлена связка плагинов Woocommerce (Электронный магазин), WC Vendors (система продавцов), BuddyPress (расширенный профиль пользователей).

Требуется создать плагин, который всю эту связку объединит!Что требуется конкретно:В профиле пользователя - BuddyPress - вывести все закладки из его профиля магазина - Woocommerce - , отображение данных закладок видимо только самому пользователю, а также добавить такие закладки как “Покупки - что данный пользователь купил в магазине”, “Комментарии - на какие товары данный пользователь оставил комментарии”. При этом обязательным должно быть то что бы пользователь мог сам выбирать какие товары в покупках и комментариях отображать а какие нет?! (по принципу существующего функционала в BuddyPress (Видимость кому: Приват, Только зарегистрированным, Всем и т.д. ) )Если это не просто пользователь а продавец то добавляется закладка Мои товары (список его товаров - с такими же правами) + на профиле ссылка на его магазин а в самом магазине ссылка на его соц-профиль.

Бюджет не большой!Оплата только по факту! (если нужна предоплата?! - не беспокойте)Сделал - демонстрация - оплатил - забрал!!!Оплата на выбор: Банк, Карта, Яндекс Qiwi

Разработка у себя! локально или как угодно! что бы потом просто можно было показать и никто никого не обманул!Все плагины как и CMS Wordpress бесплатные. Установка плагинов из репозитория.