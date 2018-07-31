На основе скрипта "PHP- teaser" (исходные файлы даются) сделать дизайн как по ссылке ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие: нужен человек который знаком с работой тизерных сетей, понятиями трафик,ввыдача, ротация и другими; значениями которые используются ...
Отредактировать главную страницу интернет-магазина opencart
Добрый день Уважаемые Исполнители.
Интернет-магазин на движке Open Cart.
Нужно star-west.by/ главную страницу сайта кроме подвала сделать похожим на www.komputronik.pl/
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