Доработка скрипта, изменить дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок139 просмотров

На основе скрипта "PHP- teaser" (исходные файлы даются) сделать дизайн как по ссылке

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие: нужен человек который знаком с работой тизерных сетей, понятиями трафик,ввыдача, ротация и другими; значениями которые

используются для измерения эффективности рекламных кампаний (CTR CR

...) и тд.

Так как работы много (помимо редизайна потребуются доработки) и если вы не знакомы с "кухней" тизерных сетей, трафика и

инструментов которые используются, то это сильно усложнит понимание ТЗ

Пишите предложения ОТ скольки возметесь за работу, после выбора адекватной

стартовой цены обсудим конкретно ТЗ и итоговую стоимость

PHP
7 лет назад
VladimirSVS
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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