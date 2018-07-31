Доработка скрипта, изменить дизайн

На основе скрипта "PHP- teaser" (исходные файлы даются) сделать дизайн как по ссылке

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие: нужен человек который знаком с работой тизерных сетей, понятиями трафик,ввыдача, ротация и другими; значениями которые

используются для измерения эффективности рекламных кампаний (CTR CR

...) и тд.

Так как работы много (помимо редизайна потребуются доработки) и если вы не знакомы с "кухней" тизерных сетей, трафика и

инструментов которые используются, то это сильно усложнит понимание ТЗ

Пишите предложения ОТ скольки возметесь за работу, после выбора адекватной

стартовой цены обсудим конкретно ТЗ и итоговую стоимость