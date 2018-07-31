Онлайн приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки122 просмотра

В ответе пишите ОИ. Требуется создать онлайн игру. Ориентироваться на "Аватария", "Шарарам". Требуется минимальная цена, но с рекламой.

7 лет назад
AMerlyan
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров