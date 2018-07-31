Разработка интеграции платежной системы (Яндекс Касса либо Фондю)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки125 просмотров

Нужна интеграция с платежной системой (на выбор Яндекс или другие) с плагином онлайн обучения Learndash LMS. Сейчас оплата идет через Woocommerce (есть встроенная интеграция), что не удобно - лишние клики, переходы и так далее. Необходимо сделать оплату сразу со страницы курса с автоматическим предоставлением доступа к курсу после оплаты. В идеале - через формирование счета.

WooCommerce
7 лет назад
guest_15330397673658
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров