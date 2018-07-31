Используется node для связи с сервером и React JS Сверху натянут шаблон. Требуется изменение визуального шаблона по макетам дизайнера (доделать текущую тему). Также добавится немного функционала. ТЗ готовы отправить ...
Разработка интеграции платежной системы (Яндекс Касса либо Фондю)
Нужна интеграция с платежной системой (на выбор Яндекс или другие) с плагином онлайн обучения Learndash LMS. Сейчас оплата идет через Woocommerce (есть встроенная интеграция), что не удобно - лишние клики, переходы и так далее. Необходимо сделать оплату сразу со страницы курса с автоматическим предоставлением доступа к курсу после оплаты. В идеале - через формирование счета.
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