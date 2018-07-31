магазин продает чехлы для телефонов, необходимо сделать так, чтобы клиент открыв товар, в данном случае чехол, мог выбрать из списка, под какую модель телефона он ему нужен.так же необходимо добавить пункт "указать другой телефон" ...
Внедрить чат бота на конструкторе
интересуют исполнители, которые имеют опыт работы с внедрением чат ботов как на конструкторах так и без них
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