Добрый день друзья, есть несколько макетов, я ищу помощника по настройке макетов Что требуется: + настройка готовых макетов под клиента на разных "движках" (будь то WordPress, Joomla ... ) ...
Разработчик для интеграции сервиса по API
Есть сервис Marquiz.
Через HTML код на сайт клиента устанавливается фрейм с анкетой/опросом, по заполнению которого в сервисе генерируется заявка
Пример https://www.marquiz.ru/#popup:marquiz
В Marquiz через webhook есть возможность передавать данные о поступивших заявках в сторонние сервисы
Есть сервис LPtracker http://docs.marquiz.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-webhooks
По APi возможно принимать данные о заявках из сторонних сервисов
http://docs.direct.lptracker.ru/phpsdk/methods/
Необходимо связать данные системы, чтобы при заполнении квиза на сайте клиента, оставленная информация отправлялась в LPtracker и там также создавала лид (заявку)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать программу, автоматически выгружающую данные по API из браузерной программы , а именно продажи по категориям товаров,и умножающую их на процент от продажВеб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Здравствуйте, требуется сверстать сайт и натянуть на modx, Сайт будет под seo( важна скорость отклика и валидная верстка) Студии и тех кто только учится разработке просьба не беспокоить. Так как тут могут ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть интернет магазин на OpenCart, нужно прикрутить уникальную систему оплаты. У нас своя собственная система оплаты, её и нужно будет поставить. Есть API протокол для этой системы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Кто может помочь с идентификацией кошелька,нужна идентификация срочно, через нотариусов долго получать.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Имеется лендинг по теме – аренда ограждений rentbarier.ru нужно на страницу установить форму с кнопками и слайдерами, выбором продукта и с подгрузкой фотографии. Подробное ТЗ будет выслано исполнителю, у которого ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $38
1. Не увеличиваются фотографии в карточке товара. Нужен единый формат 2. Доработать «Расширенный фильтр», реализовав там следующие характеристики: · Цвет. Раскрывающийся список. Список должен формироваться только из тех значений, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день всем. Необходимо в оперативном порядке оформить главную страницу сайта с услугами на платформе prom.ua. Оплата сдельная - высылайте ваши предложения.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Помочь развернуть quickstart: - docker + ремоут вьювер есть [Готово] - docker image скачен[Готово] - проект собирается docker-compose up -d --build [ Готово] - на машинку заходит , профиль инстаграм есть [ Готово ] ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна форма с возможностью массово прикреплять фотографии. 4 поля, текст внутри поля. Ваше имя - простое поле Телефон для связи - простое поле, должна быть маска телефона Год выпуска, марка и модель - ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад