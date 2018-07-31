Разработчик для интеграции сервиса по API

Есть сервис Marquiz.

Через HTML код на сайт клиента устанавливается фрейм с анкетой/опросом, по заполнению которого в сервисе генерируется заявка

Пример https://www.marquiz.ru/#popup:marquiz

В Marquiz через webhook есть возможность передавать данные о поступивших заявках в сторонние сервисы

Есть сервис LPtracker http://docs.marquiz.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-webhooks

По APi возможно принимать данные о заявках из сторонних сервисов

http://docs.direct.lptracker.ru/phpsdk/methods/

Необходимо связать данные системы, чтобы при заполнении квиза на сайте клиента, оставленная информация отправлялась в LPtracker и там также создавала лид (заявку)