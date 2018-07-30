Бот Python на InstaPy + docker

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Закрытнет заявок381 просмотр

Помочь развернуть quickstart:

- docker + ремоут вьювер есть [Готово]

- docker  image скачен[Готово]

- проект собирается docker-compose up -d --build [ Готово]

- на машинку заходит , профиль инстаграм есть [ Готово ]

- отработал скрипт  [ Не готово , логов не вижу, визуально ничего не запущено]

- сделать модификацию скрипта [Не готово]:

a) изменить действие (изменить лайки на комментарии)

б) использовать api скрипта (внешний скрипт будет посылать post запрос с ссылкой )

в) подключить несколько аккаунтов + прокси ( скрипт уже поддерживает это с коробки)

Результат Часть 1 :

- работает quickstart

Результат Часть 2 :

- изменение функционала

DockerPython
7 лет назад
vrider
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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