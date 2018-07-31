Прикрутить систему оплаты

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Закрыт4 заявки135 просмотров

Есть интернет магазин на OpenCart, нужно прикрутить уникальную систему оплаты. У нас своя собственная система оплаты, её и нужно будет поставить.  

Есть API протокол для этой системы.   

Opencart
7 лет назад
fadeev_vlad
Влад 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров