Необходимо создание формы расчета заказа на сайте и добавление в CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки120 просмотров

Имеется лендинг по теме – аренда ограждений rentbarier.ru 

нужно на страницу установить форму с кнопками и слайдерами, выбором продукта и с подгрузкой фотографии. 

Подробное ТЗ будет выслано исполнителю, у которого есть опыт аналогичных работ.

7 лет назад
fadeev_vlad
Влад 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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