Необходимо создание формы расчета заказа на сайте и добавление в CRM

Имеется лендинг по теме – аренда ограждений rentbarier.ru

нужно на страницу установить форму с кнопками и слайдерами, выбором продукта и с подгрузкой фотографии.

Подробное ТЗ будет выслано исполнителю, у которого есть опыт аналогичных работ.