Доработка фильтра - битрикс

1. Не увеличиваются фотографии в карточке товара. Нужен единый формат

2. Доработать «Расширенный фильтр», реализовав там следующие характеристики:

· Цвет. Раскрывающийся список. Список должен формироваться только из тех значений, которые есть в базе;

· Длина. Поле для ввода значения. Тип: текстовое поле, компонент «от, до».

· Ширина. Поле для ввода значения. Тип: текстовое поле, компонент «от, до».

· Толщина. Поле для ввода значения. Тип: текстовое поле, компонент «от, до».

· Фаска. Раскрывающийся список из тех значений, что есть в базе

· Страна производителя. Раскрывающийся список из тех значений, что есть в базе

· Формат. Раскрывающийся список из тех значений, что есть в базе

· Влагостойкость. Раскрывающийся список из тех значений, что есть в базе

· Подходит для теплого пола. Чекбокс, по умолчанию снят.

· Класс износостойкости. Раскрывающийся список из тех значений, что есть в базе

· Соединение. Раскрывающийся список из тех значений, что есть в базе

· Тип покрытия. Раскрывающийся список из тех значений, что есть в базе

3. На главной странице фильтр цвет убрать. Вместо него должен быть предусмотрен фильтр «оттенок». Тип поля: раскрывающийся список + настроить вывод минимальной и максимальной цены в ползунках.

http://www.iparketa.ru

Бюджет 2500 рублей