Доработка фильтра - битрикс

$38
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки154 просмотра

1. Не увеличиваются фотографии в карточке товара. Нужен единый формат

2.  Доработать «Расширенный фильтр», реализовав там следующие характеристики:

·    Цвет. Раскрывающийся список. Список должен формироваться только из тех значений, которые есть в базе;

·    Длина. Поле для ввода значения. Тип: текстовое поле, компонент «от, до».

·    Ширина. Поле для ввода значения. Тип: текстовое поле, компонент «от, до».

·    Толщина. Поле для ввода значения. Тип: текстовое поле, компонент «от, до».

·    Фаска. Раскрывающийся список из тех значений, что есть в базе

·    Страна производителя. Раскрывающийся список из тех значений, что есть в базе

·    Формат. Раскрывающийся список из тех значений, что есть в базе

·    Влагостойкость. Раскрывающийся список из тех значений, что есть в базе

·    Подходит для теплого пола. Чекбокс, по умолчанию снят.

·    Класс износостойкости. Раскрывающийся список из тех значений, что есть в базе

·    Соединение. Раскрывающийся список из тех значений, что есть в базе

·    Тип покрытия. Раскрывающийся список из тех значений, что есть в базе

3. На главной странице фильтр цвет убрать. Вместо него должен быть предусмотрен фильтр «оттенок». Тип поля: раскрывающийся список + настроить вывод минимальной и максимальной цены в ползунках.

http://www.iparketa.ru

Бюджет 2500 рублей

7 лет назад
snevzorova87
Светлана 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

paradox1131
Максим 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$38
2 дня
Спасибо большое, всё очень профессионально!
Светлана подкупает доверием к себе. Опять же, рекомендую!

Заявки фрилансеров

paradox1131
Максим 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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