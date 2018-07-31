Отладчик веб макетов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки104 просмотра

Добрый день друзья, есть несколько макетов, я ищу помощника по настройке макетов 

Что требуется: 

+  настройка готовых макетов под клиента на разных "движках" (будь то WordPress, Joomla ...  ) 

+  настройка соответствующих плагинов к макетам 

+  короткая документация настроек под клиента,вашей работы  

+  немного разбираться в графическом дизайне (как минимум Paint.NET) для обработок картинок под клиента 

+  самостоятельное решение проблем, исполнительность 

+  читать и разбираться в документации макетов (как правило документация на английском) 

Оплата сдельная, по факту.  

Укажите пожалуйста стоимость вашей услуги, по настройки макета средней сложности. 

При уточняющих вопросах, просьба обращаться. Жду Ваших предложений. Спасибо.

JoomlaWordPress
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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