Отладчик веб макетов

Добрый день друзья, есть несколько макетов, я ищу помощника по настройке макетов

Что требуется:

+ настройка готовых макетов под клиента на разных "движках" (будь то WordPress, Joomla ... )

+ настройка соответствующих плагинов к макетам

+ короткая документация настроек под клиента,вашей работы

+ немного разбираться в графическом дизайне (как минимум Paint.NET) для обработок картинок под клиента

+ самостоятельное решение проблем, исполнительность

+ читать и разбираться в документации макетов (как правило документация на английском)

Оплата сдельная, по факту.

Укажите пожалуйста стоимость вашей услуги, по настройки макета средней сложности.

При уточняющих вопросах, просьба обращаться. Жду Ваших предложений. Спасибо.