Необходимо сделать программу, автоматически выгружающую данные по API из браузерной программы , а именно продажи по категориям товаров,и умножающую их на процент от продаж
Отладчик веб макетов
Добрый день друзья, есть несколько макетов, я ищу помощника по настройке макетов
Что требуется:
+ настройка готовых макетов под клиента на разных "движках" (будь то WordPress, Joomla ... )
+ настройка соответствующих плагинов к макетам
+ короткая документация настроек под клиента,вашей работы
+ немного разбираться в графическом дизайне (как минимум Paint.NET) для обработок картинок под клиента
+ самостоятельное решение проблем, исполнительность
+ читать и разбираться в документации макетов (как правило документация на английском)
Оплата сдельная, по факту.
Укажите пожалуйста стоимость вашей услуги, по настройки макета средней сложности.
При уточняющих вопросах, просьба обращаться. Жду Ваших предложений. Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Здравствуйте, требуется сверстать сайт и натянуть на modx, Сайт будет под seo( важна скорость отклика и валидная верстка) Студии и тех кто только учится разработке просьба не беспокоить. Так как тут могут ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть интернет магазин на OpenCart, нужно прикрутить уникальную систему оплаты. У нас своя собственная система оплаты, её и нужно будет поставить. Есть API протокол для этой системы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Кто может помочь с идентификацией кошелька,нужна идентификация срочно, через нотариусов долго получать.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Имеется лендинг по теме – аренда ограждений rentbarier.ru нужно на страницу установить форму с кнопками и слайдерами, выбором продукта и с подгрузкой фотографии. Подробное ТЗ будет выслано исполнителю, у которого ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $38
1. Не увеличиваются фотографии в карточке товара. Нужен единый формат 2. Доработать «Расширенный фильтр», реализовав там следующие характеристики: · Цвет. Раскрывающийся список. Список должен формироваться только из тех значений, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день всем. Необходимо в оперативном порядке оформить главную страницу сайта с услугами на платформе prom.ua. Оплата сдельная - высылайте ваши предложения.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Помочь развернуть quickstart: - docker + ремоут вьювер есть [Готово] - docker image скачен[Готово] - проект собирается docker-compose up -d --build [ Готово] - на машинку заходит , профиль инстаграм есть [ Готово ] ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна форма с возможностью массово прикреплять фотографии. 4 поля, текст внутри поля. Ваше имя - простое поле Телефон для связи - простое поле, должна быть маска телефона Год выпуска, марка и модель - ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
День добрый! Есть сайт digiseller.ru, это торговая площадка для продавцов. У каждого продавца есть свои товары. Мне нужен парсер, чтобы парсить все товары указанных продавцов (например, по никнейму продавца) по запуску в ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад