Доработка личного кабинета на React JS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок247 просмотров

Используется node для связи с сервером и React JS

Сверху натянут шаблон.

Требуется изменение визуального шаблона по макетам дизайнера (доделать текущую тему).

Также добавится немного функционала.

ТЗ готовы отправить в личку.

Пришлите ваши примеры работ на React JS с описанием вашей деятельности в проекте.

JavaScriptNode.js
7 лет назад
EthicsWeb
Вадим 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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