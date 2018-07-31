Доработка главной страницы + разработка адаптивной версии сайта

Доработка Главной страницы сайта 1 РК (ссылка на сайт https://1-rk.com.ua/)

После блока Продукция иУслуги добавляем :

1. О нас в цифрах - блок 4 колонки ( Более 10 лет на рынке, более 1000 клиентов,более 10 000 реализованых проектов, собственное производство) как здесь http://prntscr.com/jekjn4

2. Реализованные проекты - добавить галерею такого вида https://prnt.sc/jekju1 или как здесьhttps://www.1zeh.ru/ с возможностьюувеличить фото и просмотреть на большом экране его и другие нажимая стрелки влево/вправо.

3.Почему нужно выбирать нас ? - по принципу https://www.1zeh.ru/

-Низкие цены

Нашицены, в среднем, ниже рынка на 15-20%.

Это получается за счеттого, что за долгие отношения с поставщиками, у нас сформировались персональные

скидки на материалы, до 30%. В каждом пункте будет текст.

- Делаем бесплатно 3варианта дизайн-макета вывески

- Делаем бесплатный конструктивна продукцию

- Работаем со всемирекламными материалами

- Делаем в нужный вамсрок

- Гарантия от 12 до36 месяцев

4. Блок отзывов попринципу https://www.actived.ru/ - (4 отзыва на страницу) по бокам стрелкидля прокрутки или что другое.

5.Получи 10 советов как заказать качественную вывеску, которыеизбавят Вас от подводных камней…. По принципу http://izan.ru/

6. Блок с контактнойинформацией и картой по принципу http://stolitsa2000.com.ua/

7.Можно ли добавить междублоками формы для просчета заказа

По принципу http://izan.ru/ ??????

Порядок блоков существующих иновых определим в процессе работы.

Разработка адаптивной версии сайта https://1-rk.com.ua/

Также нам нужна адаптивная версия сайта ( обсудим попринципу какого сайта )

Как пример - http://murawei.com.ua/

http://gudvil.com.ua/

http://bestneon.com.ua/

http://planetindoor.com.ua/

или что то предложите вы

Все эти работы мы хотим запустить вместе.

Цена должна быть закомплексную работу.

Также укажите сроки по выполнению этих работ.