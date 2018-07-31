Научить таблицу datatables.net настраивать формат колонок из полученного json-массива. Оплата WMR по факту.
Доработка главной страницы + разработка адаптивной версии сайта
Доработка Главной страницы сайта 1 РК (ссылка на сайт https://1-rk.com.ua/)
После блока Продукция иУслуги добавляем :
1. О нас в цифрах - блок 4 колонки ( Более 10 лет на рынке, более 1000 клиентов,более 10 000 реализованых проектов, собственное производство) как здесь http://prntscr.com/jekjn4
2. Реализованные проекты - добавить галерею такого вида https://prnt.sc/jekju1 или как здесьhttps://www.1zeh.ru/ с возможностьюувеличить фото и просмотреть на большом экране его и другие нажимая стрелки влево/вправо.
3.Почему нужно выбирать нас ? - по принципу https://www.1zeh.ru/
-Низкие цены
Нашицены, в среднем, ниже рынка на 15-20%.
Это получается за счеттого, что за долгие отношения с поставщиками, у нас сформировались персональные
скидки на материалы, до 30%. В каждом пункте будет текст.
- Делаем бесплатно 3варианта дизайн-макета вывески
- Делаем бесплатный конструктивна продукцию
- Работаем со всемирекламными материалами
- Делаем в нужный вамсрок
- Гарантия от 12 до36 месяцев
4. Блок отзывов попринципу https://www.actived.ru/ - (4 отзыва на страницу) по бокам стрелкидля прокрутки или что другое.
5.Получи 10 советов как заказать качественную вывеску, которыеизбавят Вас от подводных камней…. По принципу http://izan.ru/
6. Блок с контактнойинформацией и картой по принципу http://stolitsa2000.com.ua/
7.Можно ли добавить междублоками формы для просчета заказа
По принципу http://izan.ru/ ??????
Порядок блоков существующих иновых определим в процессе работы.
Разработка адаптивной версии сайта https://1-rk.com.ua/
Также нам нужна адаптивная версия сайта ( обсудим попринципу какого сайта )
Как пример - http://murawei.com.ua/
или что то предложите вы
Все эти работы мы хотим запустить вместе.
Цена должна быть закомплексную работу.
Также укажите сроки по выполнению этих работ.
Заявки фрилансеров
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