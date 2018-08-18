интересуют исполнители, которые имеют опыт работы с внедрением чат ботов как на конструкторах так и без них
Настройка формата колонок в таблице
Научить таблицу datatables.net настраивать формат колонок из полученного json-массива.
Оплата WMR по факту.
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