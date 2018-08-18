Настройка формата колонок в таблице

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка190 просмотров

Научить таблицу datatables.net настраивать формат колонок из полученного json-массива.

Оплата WMR по факту.

7 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

marozec
Максим 
44 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Очень ответственный Исполнитель.
От сотрудничества только положительные эмоции. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

marozec
Максим 
44 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад