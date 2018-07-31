Склад в MS Access

Простейшая организация склада: приход-расход-остаток. Никаких цен, поставщиков, пересорта и прочих трудностей. Что нужно от программы: 1 Вносить приход товара. 2 Вносить расход. 3 3нать остаток на данный момент. 4 Знать расход конкретной позиции за заданный промежуток времени. Напимер, за прошедший год. Номенклатуру сам заполню. Мне просто рабочая схема нужна. Принесли 10 подшипников, я открыл таблицу "номенклатура", записал их. Потом открыл форму "приход", выбрал эти подшипники из списка, вбил "10". Завтра заберут 4, открою "расход", вобью "4". В отчетах могу посмотреть, что осталось 6. А также, что расход в промежутке 31 июля-1августа составил 4. Промежуток задавать хотелось бы любой. Сделать надо до четверга включительно. Пишите цену. Спасибо.Оплата договорная