Поддержка проекта на React Native

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Закрыт1 заявка158 просмотров

Работа с Android & IOS приложениями. Поддержка & добавление новых фич. Фул-тайм

AndroidiOSReact Native
7 лет назад
MKopyl
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров