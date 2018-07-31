Поправить работу интерактивных планов на сайте на Drupal 6

Приветствую уважаемых фрилансеров!

1. Нужно внести правки в модуль аренды помещений на этом сайте: elita12.ru/office/rent

Есть новый план помещений, его надо перерисовать аналогично тому, как нарисованы предыдущие планы, исправить "карту" помещений так, чтобы можно было арендовать их и внести правки в интерфейс аренды в админке.

2. На одном из планов некорректно отображается заливка отдельных помещений – незанятые помещения должны заливаться светло-зеленым цветом, но они выводятся просто белым. Причем, именно отдельные комнаты, с остальными все хорошо. Нужно поправить заливку и реакцию на чек-боксы.

С надеждой на сотрудничество,

Денис Тарасов