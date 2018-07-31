Поправить работу интерактивных планов на сайте на Drupal 6

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Приветствую уважаемых фрилансеров! 

1. Нужно внести правки в модуль аренды помещений на этом сайте: elita12.ru/office/rent

Есть новый план помещений, его надо перерисовать аналогично тому, как нарисованы предыдущие планы, исправить "карту" помещений так, чтобы можно было арендовать их и внести правки в интерфейс аренды в админке. 

2. На одном из планов некорректно отображается заливка отдельных помещений – незанятые помещения должны заливаться светло-зеленым цветом, но они выводятся просто белым. Причем, именно отдельные комнаты, с остальными все хорошо. Нужно поправить заливку и реакцию на чек-боксы. 

С надеждой на сотрудничество,

Денис Тарасов

Drupal
7 лет назад
denistarasov
Денис 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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