denistarasov

Денис Тарасов denistarasov

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Поправить работу интерактивных планов на сайте на Drupal 6

    Приветствую уважаемых фрилансеров!  1. Нужно внести правки в модуль аренды помещений на этом сайте: [url=http://elita12.ru/office/rent]elita12.ru/office/rent[/url] Есть новый план помещений, его надо перерисовать аналогично тому, как нарисованы предыдущие планы, исправить "карту" помещений так, чтобы можно было арендовать их и ...

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка модуля аренды помещений на сайте на Drupal

    Приветствую уважаемых фрилансеров!  1. Нужно внести правки в модуль аренды помещений на этом сайте: [url=http://elita12.ru/office/rent]elita12.ru/office/rent[/url]  Есть новый план помещений на 4 этаже первой очереди "Сенной", его надо перерисовать аналогично тому, как нарисованы предыдущие планы, исправить "карту" помещений так, ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Небольшие правки сайта на Джумле

    Требуется небольшая, но квалифицированная помощь по Джумле. Проблема раз: Прикручиваю к сайту вот такую галерею: http://sandbox.greaterart.ru/index.php/gallery На тестовой площадке всё работает. На сайте, куда пытаюсь прикрутить (он на базе шаблона с TemplateMonster) к стилям галереи откуда-то цепляется строчка visibility: ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Организация на сайте с Joomla видеотрансляции

    Приветствую уважаемое сообщество. Есть задача, для которой я пока не могу найти готового решения: Необходимо на сайте организовать трансляцию с веб-камеры из офиса. Сайт крутится на Joomla. Трансляция должна выводиться в модуле, который будет выводить либо видео ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта для собачьего питомника на Joomla

    Приветствую уважаемых фрилансеров. Задача: создание с нуля сайта для двухпородного питомника, а именно разработка дизайна, вёрстка шаблона, сборка сайта на Joomla с подключением всех необходимых сервисов. Необходимо обеспечить возможность в дальнейшем дополнить сайт английской версией Что нужно: - ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правка сайта на Joomla под нужды SEO

    $100

    Приветствую уважаемых фрилансеров. Есть сайт: http://printellect.ru Мы сейчас работаем над его продвижением и столкнулись с некоторыми проблемами. Необходимы следующие вещи: 1. Выделение пункта меню в главном на протяжении всего срока работы с разделом (сейчас при переходе ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
bragnikov
Роман 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов(-2)
$50
10 баллов
6 лет назад
Доработка модуля аренды помещений на сайте на Drupal
Все отлично
Вышло чуть дольше, чем рассчитывали, но в целом впечатления самые положительные. Задачи решены, с коммуникацией проблем также никаких. Буду работать с Романом дальше и рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Dargin
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Правка сайта на Joomla под нужды SEO
Было очень приятно работать, надеюсь на сотрудничество в дальнейшем. Спасибо)
Сотрудничество состоялось, задачи выполнены в срок и качественно. Было очень приятно работать.
Ответный отзыв