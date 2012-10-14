denistarasov

Приветствую уважаемых фрилансеров! 1. Нужно внести правки в модуль аренды помещений на этом сайте: [url=http://elita12.ru/office/rent]elita12.ru/office/rent[/url] Есть новый план помещений, его надо перерисовать аналогично тому, как нарисованы предыдущие планы, исправить "карту" помещений так, чтобы можно было арендовать их и ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Приветствую уважаемых фрилансеров! 1. Нужно внести правки в модуль аренды помещений на этом сайте: [url=http://elita12.ru/office/rent]elita12.ru/office/rent[/url] Есть новый план помещений на 4 этаже первой очереди "Сенной", его надо перерисовать аналогично тому, как нарисованы предыдущие планы, исправить "карту" помещений так, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется небольшая, но квалифицированная помощь по Джумле. Проблема раз: Прикручиваю к сайту вот такую галерею: http://sandbox.greaterart.ru/index.php/gallery На тестовой площадке всё работает. На сайте, куда пытаюсь прикрутить (он на базе шаблона с TemplateMonster) к стилям галереи откуда-то цепляется строчка visibility: ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Приветствую уважаемое сообщество. Есть задача, для которой я пока не могу найти готового решения: Необходимо на сайте организовать трансляцию с веб-камеры из офиса. Сайт крутится на Joomla. Трансляция должна выводиться в модуле, который будет выводить либо видео ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Приветствую уважаемых фрилансеров. Задача: создание с нуля сайта для двухпородного питомника, а именно разработка дизайна, вёрстка шаблона, сборка сайта на Joomla с подключением всех необходимых сервисов. Необходимо обеспечить возможность в дальнейшем дополнить сайт английской версией Что нужно: - ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Приветствую уважаемых фрилансеров. Есть сайт: http://printellect.ru Мы сейчас работаем над его продвижением и столкнулись с некоторыми проблемами. Необходимы следующие вещи: 1. Выделение пункта меню в главном на протяжении всего срока работы с разделом (сейчас при переходе ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад