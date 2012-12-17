Правка сайта на Joomla под нужды SEO

Приветствую уважаемых фрилансеров.

Есть сайт: http://printellect.ru

Мы сейчас работаем над его продвижением и столкнулись с некоторыми проблемами.

Необходимы следующие вещи:

1. Выделение пункта меню в главном на протяжении всего срока работы с разделом (сейчас при переходе на внутренние страницы подсветка главного меню исчезает).

2. Возможность на любой странице нормально проставлять значения мета-тэгов либо через установку sef-компонента, либо нормально настроить существующую связку joomla+K2. На данный момент совершенно непонятно откуда какие теги берутся.

3. Добавить ещё один уровень левого меню во внутренних разделах вроде этого: http://www.printellect.ru/operativnaya-poligrafiya/ofset

4. Разобраться с ситуацией, когда одна страница имеет два разных URL-а, как, например, тут:

http://www.printellect.ru/tekh-trebovaniya-i-shablony

http://www.printellect.ru/tech

Примерно такие задачи.