Качественная единоразовая оптимизация сайта под поисковики Google и Яндекс.
Правка сайта на Joomla под нужды SEO
Приветствую уважаемых фрилансеров.
Есть сайт: http://printellect.ru
Мы сейчас работаем над его продвижением и столкнулись с некоторыми проблемами.
Необходимы следующие вещи:
1. Выделение пункта меню в главном на протяжении всего срока работы с разделом (сейчас при переходе на внутренние страницы подсветка главного меню исчезает).
2. Возможность на любой странице нормально проставлять значения мета-тэгов либо через установку sef-компонента, либо нормально настроить существующую связку joomla+K2. На данный момент совершенно непонятно откуда какие теги берутся.
3. Добавить ещё один уровень левого меню во внутренних разделах вроде этого: http://www.printellect.ru/operativnaya-poligrafiya/ofset
4. Разобраться с ситуацией, когда одна страница имеет два разных URL-а, как, например, тут:
http://www.printellect.ru/tekh-trebovaniya-i-shablony
http://www.printellect.ru/tech
Примерно такие задачи.
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