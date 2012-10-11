Настроить Sphider-plus

Нужно настроить поиск и вывод результатов в Sphider-plus

документация тут http://www.sphider-plus.eu/index.php?f=14

А именно интересует индексирование сайтов в кодировке windows-1251

Почему то индексирует в кракозябрах все русские буквы.

Так же настроит чтоб в поиске с одного сайта выводилось не больше 2-3 страниц.