Разработать агрегатор платежей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки122 просмотра

Нужен программист/комманда который бы смог разработать агрегатор платежей и владеющий Django/Python. Ищу людей, понимающих что это серьезная штука, и знающих толк в безопасности. Желателен опыт в разработке банковских систем или хотя бы понимание того как там всё организовано.

DjangoPython
13 лет назад
giorgio
Говард 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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