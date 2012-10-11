Нужен программист/комманда который бы смог разработать агрегатор платежей и владеющий Django/Python. Ищу людей, понимающих что это серьезная штука, и знающих толк в безопасности. Желателен опыт в разработке банковских систем или хотя бы понимание того как там всё организовано.