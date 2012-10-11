Переделать модуль к Joomla в компонент

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Закрыт7 заявок126 просмотров

Необходимо переделать модуль к joomla в компонент.

Модуль самописный, имеет три шаблона вывода данных.

Всем желающим будет предварительно дан доступ к "life demo" модуля, чтобы посмотреть что и как он делает.

Нужно всего лишь сделать из него компонент не изменяя функционала.

Работы не много. Нормальный специалист сделает всё за один-два вечера. Я же даю неделю на выполнение работы, так что, наверно, справится любой кто хоть как-то сведущ в данном вопросе.

Joomla
13 лет назад
Aeliot
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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