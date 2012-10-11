Необходимо переделать модуль к joomla в компонент.

Модуль самописный, имеет три шаблона вывода данных.

Всем желающим будет предварительно дан доступ к "life demo" модуля, чтобы посмотреть что и как он делает.

Нужно всего лишь сделать из него компонент не изменяя функционала.

Работы не много. Нормальный специалист сделает всё за один-два вечера. Я же даю неделю на выполнение работы, так что, наверно, справится любой кто хоть как-то сведущ в данном вопросе.