Здравствуйте. Необходимо оперативненько допилить админку сайта. Двиг наш самописный. Подробности кандидатам. При успешном сотрудничестве будем продолжать работать вместе. Заинтересовавшимся оставляйте контакты
Переделать модуль к Joomla в компонент
Необходимо переделать модуль к joomla в компонент.
Модуль самописный, имеет три шаблона вывода данных.
Всем желающим будет предварительно дан доступ к "life demo" модуля, чтобы посмотреть что и как он делает.
Нужно всего лишь сделать из него компонент не изменяя функционала.
Работы не много. Нормальный специалист сделает всё за один-два вечера. Я же даю неделю на выполнение работы, так что, наверно, справится любой кто хоть как-то сведущ в данном вопросе.
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