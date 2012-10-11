Создание приложение для ВКонтакте.

Смысл приложения.

Приложение квест. Мы начинаем квест такого-то числа, в назначеное время появяется вопрос в приложении и поле для ввода ответа. Через указанное время появляется следующий вопрос и т.д., смотря сколько вопросов в квесте.

Должна быть админка через которую мы сможем загружать вопросы. Турнирная таблица, а также разные моменты по типу оповещения пользователей о новых квестах.

Анимация и озвучка не нужны.