Необходимо реализовать пейджинг на сайте на JS+PHP

На данный момент мы разрабатываем интересный проект. В каталоге пользователей нам бы хотелось реализовать возможность представленную в проморолике https://new.myspace.com/play на 23-26 сек.

Т.е плавный вывод юзеров. Снизу у нас есть пейджинг, хотелось бы при нажатии на страницы чтобы происходил плавный переход как на представленном ролике.

Из тз нашего программиста

1) На страницу должно загружаться по 20 пользователей

2) подгрузка должна работать кроссбраузерно IE7+ и основные современные браузеры: GH,FF,OPERA,SAFARI,Yandex

3) В папке с тз есть верстка страницы, изображение пользователей (одно на всех, адрес берется из таблицы) и дамп самой таблицы пользователей откуда брать данные

Пишите:

skype - okolovas

http://vk.com/oledjanchik