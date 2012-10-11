Разработчик Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка73 просмотра

Требуется удаленный разработчик битрикс.

Требования:

1) Понимание структуру

2) знание азов верстки (верстать не нужно будет, но понимание нужно)

3) ориентированность на долгосрочное сотрудничество

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Будет оплачиваемое тестовое задание, примерно на 3-5ч.

PS

Нужен разработчик, а не менеджер или студия. Т.е. будет только программинг, рассчитываю на стоимость часа 150-200р

13 лет назад
asurosto
Антон 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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