Настроить xml по FTP (1С Торговля)

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Закрыт3 заявки119 просмотров

Необходимо настроить выгрузку и подгрузку xml из интернет магазина по фтп, подробности в личку!

13 лет назад
rewiaca
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров