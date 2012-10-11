Нужен программист для постоянной работы

Требуется постоянная поддержка, и доработка сайтов. Написание новых модулей (работа практический каждый день)

есть программист с которым работаем в таком режиме уже больше года, но к сожалению уже не справляется с объемом работы относительно сроков.

Нужен еще один человек для постоянной работы.

работаем на движке oscommerce