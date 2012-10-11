Нужен программист для постоянной работы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Требуется постоянная поддержка, и доработка сайтов. Написание новых модулей (работа практический каждый день)

есть программист с которым работаем в таком режиме уже больше года, но к сожалению уже не справляется с объемом работы относительно сроков.

Нужен еще один человек для постоянной работы.

работаем на движке oscommerce

13 лет назад
neprosi
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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