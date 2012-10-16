Доработки сайта на PHP

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Завершен4 заявки198 просмотров

Необходимо сделать несколько мелких доработок сайта на php в кратчайшие сроки, сами доработки и сайт в прикрепленном файле.

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PHP
13 лет назад
SeoRos
Юрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

boronin
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
13 лет назад
$50
1 день
Поставленная задача выполнена качественно и в срок, рекомендую.
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

boronin
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
13 лет назад