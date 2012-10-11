Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужны правки сайта на Wordpress. Предоплаты НЕТ! Так как, предыдущий фрилансер взял предоплату и исчез в неизвестном направлении не доделав проект. Работа должна быть выполнена ...
Доработка сайта на Друпал
ТЗ по запросу, пишите кому интересно.
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