Требуется импортировать базу товаров из магазина www.tool-service.ru/ в магазин на wa shop-scrpt. К сайту донору есть полный доступ (xml, mysql, ftp) т.з. Перенести все маленькие картинки товаров (большие ...
Настроить ЧПУ для каталога на Битриксе
Здравствуйте!
Необходимо настроить ЧПУ для каталога kachestvo-tsena.ru
Сайт работает на 1С-Битрикс: Старт.
Разделы каталога – отдельные инфоблоки.
ЧПУ должен строится на символьных кодах и для разделов, и для элементов.
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