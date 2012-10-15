Настроить ЧПУ для каталога на Битриксе

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Завершен4 заявки171 просмотр

Здравствуйте!

Необходимо настроить ЧПУ для каталога kachestvo-tsena.ru

Сайт работает на 1С-Битрикс: Старт.

Разделы каталога – отдельные инфоблоки.

ЧПУ должен строится на символьных кодах и для разделов, и для элементов.

13 лет назад
rant
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Onsen
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Дмитрий, выполнил задачу быстро и качественно. Замечания доработал. Рекомендую!
Заказчик оставил только положительные впечатления. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Onsen
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад