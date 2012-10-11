Импорт базы товаров в магазин на WA Shop-Script

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки163 просмотра

Требуется импортировать базу товаров из магазина www.tool-service.ru/ в магазин на wa shop-scrpt. К сайту донору есть полный доступ (xml, mysql, ftp)

т.з.

Перенести все маленькие картинки товаров (большие не надо)

Перенести краткое описания товаров

Перенести все характеристики товаров

сохранить связь с сопутствующими товарами

Пишите ваши сроки и предложения, также потом будет заказ на мелкие доработки

MySQL
13 лет назад
kstya777
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров