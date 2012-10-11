Требуются программисты

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки184 просмотра

дравствуйте, фрилансеры!

В студию Веб-Борн требуется программисты работающие с cms

Joomla, WP, Drupal, webasyst

Основные требования:

Знание, HTML, CSS, JS, PHP

Опыт от 1 года работы

Пунктуальность, ответственность, умение работы в команде.

Знание php, mysql будет Вашим плюсом

Основные условия:

Работа по договору ТК РФ

Оклад 25 000 т.р. + премия

Соц пакет, оплачиваемый отпуск

CSSDrupalHTMLJavaScriptJoomlaMySQLPHPWebasystWordPress
13 лет назад
rkorchukov
Бочкачрев 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров