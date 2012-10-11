[php] Поправить функцию парсинга ссылки

Помогите, нуждаюсь в помощи.

Задача, спарсить ссылку на itunes с appshoper.com

Допустим у нас имеется страница http://appshopper.com/books/pancake-pandemonium на ней ссылка(справа/free) http://appshopper.com/link/pancake-pandemonium если переходить на прямую с сайта, то перекинет на itunes, если "выеживаться" выдает Link Error.

Вот собственно в идеале хотелось бы получить функцию в которую отправляется данный линк (http://appshopper.com/link/pancake-pandemonium ), а возвращает она ссылку на itunes (http://itunes.apple.com/app/pancake-pandemonium/id557935078?mt=8).

Пытался "баловать" с курлом:

function parsing($url)

{

$curl = curl_init(); // инициализируем cURL

curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "$url");

curl_setopt($curl, CURLOPT_REFERER, "http://appshopper.com/books/pancake-pandemonium");

curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "Opera/10.00 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.2.0");

curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 5);

curl_setopt ($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);

curl_setopt ($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);

$result = curl_exec($curl);

curl_close($curl);

return $result;

}

но в результате link eror.

Сразу оговорюсь, бюджет на это дело минимальный, увы.

Буду рад помощи. Пишите ваши расценки.

Спасибо.

С Уважением.