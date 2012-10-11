Здравствуйте! Тут такая проблема, при переходе в меню в разные рубрики посты выводятся одинаковые в разных рубриках! Вот сам сайт http://karpov-online.net
[php] Поправить функцию парсинга ссылки
Помогите, нуждаюсь в помощи.
Задача, спарсить ссылку на itunes с appshoper.com
Допустим у нас имеется страница http://appshopper.com/books/pancake-pandemonium на ней ссылка(справа/free) http://appshopper.com/link/pancake-pandemonium если переходить на прямую с сайта, то перекинет на itunes, если "выеживаться" выдает Link Error.
Вот собственно в идеале хотелось бы получить функцию в которую отправляется данный линк (http://appshopper.com/link/pancake-pandemonium ), а возвращает она ссылку на itunes (http://itunes.apple.com/app/pancake-pandemonium/id557935078?mt=8).
Пытался "баловать" с курлом:
function parsing($url)
{
$curl = curl_init(); // инициализируем cURL
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "$url");
curl_setopt($curl, CURLOPT_REFERER, "http://appshopper.com/books/pancake-pandemonium");
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "Opera/10.00 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.2.0");
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 5);
curl_setopt ($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt ($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
$result = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
return $result;
}
но в результате link eror.
Сразу оговорюсь, бюджет на это дело минимальный, увы.
Буду рад помощи. Пишите ваши расценки.
Спасибо.
С Уважением.
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