Нам необходимо продажу некоторых товаров в интернете производить только корпоративным клиентам(организациям), при этом для частных лиц необходимо скрывать информацию о товарах – корзину(для невозможности приобретения через сайт), стоимость, описание и т.д. Нам необходимо несколько вариантов ...
Разработать несложный скрипт конкурса
1. отдельная страница, на ней будет форма для заполнения :
1. фио
2. email
3. телефон
4. jpg эскиз
Кнопка "принять участие в конкурсе", кликаем и что происходит :
а) Вы зарегистрированы под номером 233, ваша работа принята экспертным советом для участия в Конкурсе.
После прохода во второй тур вы получите логин и пароль для загрузки картинок на свой email.
и предлогается переход на "рейтинг учасников"
б) В админке отображаем :
"12 | Иван иванович иванов | показать эскиз | перевести на 2 тур"
после клика на "перевести на 2 тур", запись меняется на :
"12 | Иван иванович иванов | 343 | показать эскиз | показать фото (3)"
при этом выдаем юзеру на email логин и пароль для закачки картинок
2. Страница "рейтинг учасников" (отображаем только тех кто допущен ко второму туру)
(упорядочить по номеру учаснику)
номер учасника | Проголосовавшых (суммарное трех картинок) | ссылка "показать фото" (открывается страница с тремя фото+описание под которыми кнопка голосовать)
Пример :
12 | Иван иванович иванов | 343 | показать фото
Админка
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12 | Иван иванович иванов | 343 | показать эскиз | перевести на 2 тур
Панель юзера
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Загрузить 3 картинки
Поле для ввода описания (необязательное поле)
Уточнения
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показать фото (3) - в скобках отображаем количество загруженных фото на текущий момент
Внимание ! работа для начинающего программиста или среднячка, так как бюджет небольшой ! и сроки не горят !
Жду ваших предложений по цене !
Заявки фрилансеров
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