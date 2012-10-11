Разработать несложный скрипт конкурса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки114 просмотров

1. отдельная страница, на ней будет форма для заполнения :

1. фио

2. email

3. телефон

4. jpg эскиз

Кнопка "принять участие в конкурсе", кликаем и что происходит :

а) Вы зарегистрированы под номером 233, ваша работа принята экспертным советом для участия в Конкурсе.

После прохода во второй тур вы получите логин и пароль для загрузки картинок на свой email.

и предлогается переход на "рейтинг учасников"

б) В админке отображаем :

"12 | Иван иванович иванов | показать эскиз | перевести на 2 тур"

после клика на "перевести на 2 тур", запись меняется на :

"12 | Иван иванович иванов | 343 | показать эскиз | показать фото (3)"

при этом выдаем юзеру на email логин и пароль для закачки картинок

2. Страница "рейтинг учасников" (отображаем только тех кто допущен ко второму туру)

(упорядочить по номеру учаснику)

номер учасника | Проголосовавшых (суммарное трех картинок) | ссылка "показать фото" (открывается страница с тремя фото+описание под которыми кнопка голосовать)

Пример :

12 | Иван иванович иванов | 343 | показать фото

Админка

-----------------

12 | Иван иванович иванов | 343 | показать эскиз | перевести на 2 тур

Панель юзера

------------------

Загрузить 3 картинки

Поле для ввода описания (необязательное поле)

Уточнения

=======

показать фото (3) - в скобках отображаем количество загруженных фото на текущий момент

Внимание ! работа для начинающего программиста или среднячка, так как бюджет небольшой ! и сроки не горят !

Жду ваших предложений по цене !

13 лет назад
rudnizki
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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